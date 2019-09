Marc Davis berichtet:

Da 742 Millionen Menschen in der Europäischen Union eine gemeinsame Wirtschaft haben, ist davon auszugehen, dass die noch in den Kinderschuhen steckende Branche von Cannabis zur medizinischen und Freizeitanwendung bis 2028 einen Wert von nicht weniger als 123 Milliarden Euro erreichen wird. Damit wäre sie mit ziemlicher Sicherheit der größte Marktplatz der Welt und würde sogar die USA in den Schatten stellen.

So sehen die geschäftstüchtigsten nordamerikanischen Cannabisunternehmen Deutschland als Europas größtes Testgebiet für die Masseneinführung von medizinischen Wellnessprodukten auf Basis von Cannabis und CBD. Immerhin ist der medizinische Cannabiskonsum exponentiell gestiegen, seitdem er in Deutschland im Jahr 2017 erstmals für schwerkranke Patienten zugänglich wurde.