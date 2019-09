Großer Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M.

TOP 2

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 08/19.

TOP 3

11:00 Uhr, Deutschland: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin.

TOP 4

16:00 Uhr, Europa: Verbrauchervertrauen 09/19.

TOP 5

US-Präsident Donald Trump empfängt den australischen Premierminister Scott Morrison im Weißen Haus, Washington.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 20.09.2019 Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:50 JPN Ausländische Investitionen in japanische Aktien 01:50 JPN Investitionen in ausländische Anleihen 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 14:15 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 17:20 USA Fed Mitglied E. Rosengren spricht



