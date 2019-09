Mit einer positiven Analystenstimme im Rücken kann die Aktie von ProSiebenSat.1 heute starke Kursgewinne verzeichnen. Zusammen mit neuen charttechnischen Kaufsignalen, die der MDAX-Wert am Mittwoch an der Widerstandszone bei 13,29/13,47 Euro generiert hat, und der positiven Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt sorgt dies heute für ein Kursplus von mehr als 3 Prozent bei dem Medientitel. Aktuell notiert die ProSiebenSat.1 Aktie bei ...