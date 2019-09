NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag mit einem massiven Preissprung auf den Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien reagiert. In einer ersten Reaktion war der Preis für Rohöl aus der Nordsee für einen kurzen Moment etwa 12 US-Dollar je Barrel (159 Liter) in die Höhe geschossen. Dies gilt als der stärkste Preisanstieg seit Beginn des Terminhandels mit Brent-Öl im Jahr 1988. Allerdings schwächte sich der Preissprung schnell wieder ab. Bereits am Morgen halbierte sich der Anstieg beim Brent-Öl in etwa.

Gegen Mittag wurde ein Barrel der Nordseesorte Brent bei 66,64 Dollar gehandelt. Das waren 6,42 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für Rohöl aus den USA der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 5,41 Dollar auf 60,26 Dollar. Auch beim Preis für US-Öl war der Anstieg in der vergangenen Nacht zeitweise deutlich stärker ausgefallen. Der Preissprung hatte sogar kurzzeitig zu einer Aussetzung des Handels mit US-Öl an der Rohstoff in New York geführt.