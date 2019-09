US-Anleihen nach Angriff auf Saudi-Arabien gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten das erhöhte Bedürfnis der Anleger nach Sicherheit als Grund. Auslöser war der Drohnenangriff auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien am Wochenende, der die Produktionskapazität des Ölriesen in etwa halbierte.

Die Ölpreise reagierten am Montag mit starken Risikoaufschlägen. Nicht zuletzt ist fraglich, welche Auswirkungen der Angriff auf das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den USA und Iran hat. Zu dem Angriff bekannten sich jemenitische Huthi, die von Iran unterstützt werden.