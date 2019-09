Nach einer längeren Bodenbildungsphase im Bereich von 9,5552 NOK zur Jahresmitte konnte sich das Währungspaar EUR/NOK schließlich gegen Ende Juli endlich zur Oberseite lösen und vollzog infolgedessen eine steile Rallye bis an die Jahreshochs aus Ende 2018 um 10,0992 NOK. In diesem Bereich fiel das Paar zunächst in eine grobe Seitwärtskonsolidierung, die Anfang dieses Monats schließlich auf das 50 % Fibonacci-Retracement um 9,8261 NOK weiter abwärts geführt hat. Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung zurück an 9,9597 NOK übernahmen Bären wieder das Ruder und drückten die Notierungen im gestrigen Handel nahe an die Vorwochentiefs von 9,8291 NOK erneut abwärts. Damit deutet sich nun eine zweite und womöglich finale Korrekturwelle unmittelbar an und kann für den Aufbau von Short-Positionen auf den Euro genutzt werden.

1-2-3-Korrektur wahrscheinlich