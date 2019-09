Gold – Drahtseilakt!

Der Kursverlauf im Goldpreis glich in den zurückliegenden Tagen einem Drahtseilakt. Dabei hangelten sich die Notierungen an der 1.500-Dollar-Marke entlang, womit sich Bären und Bullen gegenseitig neutralisierten. Die Zurückhaltung der Anleger hat auch Gründe: So verteuerte sich der Preis für eine Feinunze allein seit Ende Mai in der Spitze um 20%, was natürlich auch (gerade vor dem Hintergrund der September-Erholung an den Aktienmärkten) die ein oder andere Gewinnmitnahme auf den Plan gerufen hat.

Aus charttechnischer Sicht gilt es dabei, die runde 1.500er-Marke nun genauer im Blick zu behalten, denn sollte der Goldpreis diesen Halt verlieren, würden die Kurse gleichzeitig auch aus dem Mai-/Juni-Aufwärtstrendkanal nach unten herausfallen. Das erste Korrekturziel wäre dann zunächst auf dem Niveau des Juli-Tops bei 1.450 USD zu finden, bevor es zu einem Rücksetzer bis in den Bereich um 1.400 USD kommen könnte. Darunter würde sich das Chartbild aber wieder deutlich eintrüben, zumal unterhalb dieser Haltezone bereits ein Test der 200-Tage-Linie einkalkuliert werden müsste.

Aus saisonaler Sicht ist mit einer solchen Korrektur momentan allerdings nicht zu rechnen, denn statistisch gesehen endet die Sommerrallye beim Gold erst am 10. Oktober. Noch hätten die Kurse also Zeit, um sich von der unteren Trendkanalbegrenzung wieder nach oben abzudrücken, um anschließend erneut an die Eindämmungslinie bei 1.550 USD und das amtierende Jahreshoch bei 1.557 USD heranzulaufen. Darüber würde sich dann theoretisch Platz bis zur 1.600er-Marke eröffnen.