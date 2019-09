Die Jahresendrally der Kryptos kommt!

In den letzten Wochen wirkten die Kryptowährungsmärkte wie eingeschlafen, was für die – in der Regel als hoch volatil bekannten – Kryptowährungen eher untypisch ist. Zuletzt meldeten sich daher einige (selbsternannte) Experten, unter anderem via Twitter, zu Wort und beschrieben einmal mehr zumindest das Ende der sogenannten Altcoins („Alternative Coins“) wie Ether(eum) (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) und Co.

Doch eines ist an den Kryptowährungsmärkten letztlich nicht anders als an den regulierten Märkten wie beispielsweise den Aktienmärkten. Nämlich das: Wenn die Nacht am dunkelsten erscheint, ist der nächste Morgen nicht mehr weit. Was konkret bedeutet, dass man eben diese Altcoins genau dann einsammeln musste, als viele sie tot gesagt haben. Insofern verwundert es mich nicht wirklich, dass wir in den vergangenen Tagen nun ein fulminantes Comeback eben jener Altcoins zu sehen bekamen.

Der Bitcoin (BTC) schwächelt, die Altcoins liefern Kaufsignale!

Ich habe übrigens genau diese Situation, die wir nun ... Weiterlesen