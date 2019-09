J.B. Hunt Transport Services – erfolgt jetzt der Befreiungsschlag aus der Bullenflagge?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: JBHT ISIN: US4456581077

Rückblick: Das Transportunternehmen JB Hunt Transportation Services Inc. wurde 1961 im US-Bundesstaat Arkansas gegründet und gehört in den USA zu den führenden Transport-Dienstleistern. Der Transport erfolgt direkt und auf dem schnellsten Weg wobei das Unternehmen entweder die eigene LKW-Flotte mit Fahrern einsetzt oder auf die Leistungen von Vertragspartnern zurückgreift. JB Hunt kooperiert mit den meisten amerikanischen Eisenbahngesellschaften, um Lastwagenladungen, verpackt in Containern und Waggons, schnellstmöglich ans Ziel zu befördern. Die Aktie hat von ihrem Allzeithoch 2018 um 35 Prozent korrigiert. Nun startete die Erholungsbewegung.