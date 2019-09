Anzeige

Den Megatrend zur E-Mobilität und Gigafactories nach dem Tesla-Vorbild sieht Andrew Miller weiterhin als uneingeschränkt gegeben!

Obwohl vermehrt E-Modelle auf den Markt kommen, ging der Lithiumpreis in den vergangenen Monaten deutlich zurück. Laut Analyst Andrew Miller von Benchmark Minerals spiegele dies aber lediglich die kurzfristigen Preistrends bei den Industrierohstoffen wider, die fast alle deutlich an Wert verloren hätten. Den Megatrend zur E-Mobilität und Gigafactories nach dem Tesla-Vorbild sehe er weiterhin als uneingeschränkt gegeben. So peile unter anderem allein Batteriespeziallist Varta ein jährliches Wachstum von mehr als 30 % an und frage reichlich Lithium nach.

Da könnte Millennial Lithium Corp. (ISIN: CA60040W1059 / TSX-V: ML) sein ‚Pastos Grandes‘-Projekt gerade zur rechten Zeit kommen. Dem jüngsten Unternehmens-Update zufolge laufe es beim Produktionsaufbau richtig rund. So seien signifikante Fortschritte gerade in den Bereichen Sicherung von steuerlichen Vorteilen (‚Fiscal Stability‘) sowie bei der Pilotanlage, den dazugehörigen Teichen und Langzeitpumpentests gemacht worden.

Die Kalkungsanlage an Millennials Pilotteich ist laut Unternehmen voll funktionsfähig und bearbeitet bis zu 100 Kubikmeter Sole pro Tag. Die dadurch gewonnene Sole wird zur Aufkonzentrierung des enthaltenen Lithiums in einen großen Auffangteich geleitet. Durch den Kalkungsvorgang kann der Sulfat- und Magnesiumgehalt der Sole signifikant gesenkt werden, weshalb man davon ausgehe, bereits im Dezember die Aufbereitungsanlage mit hochwertigem Material beschicken zu können.

× WEITERE INFORMATIONEN ANFORDERN Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen Herr* Frau* Vorname Nachname e-mail Straße Postleitzahl Ort Telefon Ich möchte Informationen zum Welt der Wunder ICO und anderen ICOs bekommen und bin mit der Geltung der Nutzungsbedingungen einverstanden. Ich möchte die Informationen zum Welt der Wunder ICO per Post erhalten. Ja, Ich möchte telefonisch über das Welt der Wunder ICO informiert werden.

Die Pilotanlage ‚Pastos Grandes‘, in der Provinz Salta, Argentinien, wird dann voraussichtlich ab Dezember 2019 Sole in Industriequalität liefern. Die derzeitige Planung sieht vor, dass die Pilotanlage etwa 3 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Monat herstellt und umfasst darüber hinaus eine abschließende Reinigungsstufe, die eine gleichmäßige Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität gewährleisten soll.

Alle Materialkomponenten, einschließlich des Lösungsmittelextraktionssystems zur Entfernung von Bor, Reaktoren für die Primär- und Sekundärkarbonisierung, von Ionenaustauschereinheiten und Reaktoren für die abschließende Bikarbonisierung sowie ein System zur Wasserreinigung durch Umkehrosmose befinden sich vor Ort. Montage und Bau liegen im Zeit- und Kostenrahmen. Die elektrischen Systeme werden mit dem bereits installierten Solarhybrid-Stromerzeugungssystem betrieben.

Zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie und zum Erhalt zusätzlicher hydrogeologischer Informationen wurde in diesem Jahr bereits ein 15-tägiger Langzeit-Pumptest mit konstanter Förderrate im Bohrloch PGPW16-01 durchgeführt. Das Bohrloch ist 358 m tief und hat eine 10-Zoll-Verrohrung, die bis in eine Tiefe von 100 m reicht, welche dort aber bis in eine Tiefe von 351 m auf 6-Zoll verjüngt wurde.

Millennial Lithium Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Der Langzeit-Pumptest verwendete eine durchschnittliche Förderrate von 23,2 l/s, und bestätigt damit die robusten Messungen des Durchlassvermögens des Tests aus dem Jahr 2017. Nach 15-minütigem Abpumpen wurde eine maximale Absenkung von rund 15 m festgestellt, die dann während des gesamten 15-tägigen Abpumpzyklus auf diesem Niveau stabilisiert wurde. Damit wurden die Annahmen des Unternehmens vom robusten Solefluss im Grundwasserleiter bestätigt. Diese Ergebnisse, zusammen mit den Resultaten der Testarbeiten aus dem Jahr 2017, unterstützen zudem die hohen Durchflussraten, weshalb zukünftige Förderquellenstandorte im Solefeld weiter untersucht werden, um die Leistung in der detaillierten ‚Engineering‘-Phase des Projekts zu optimieren.

Neben dem technischen Fortschritt auf ‚Pastos Grandes‘ verzeichnet das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/ - auch Erfolge auf Unternehmensebene. So z.B. beim jüngsten Treffen mit dem nationalen Bergbauminister und weiteren Regierungsvertretern in Buenos Aires. Dabei wurde festgestellt, dass Millennial unter die im nationalen Bergbaugesetz festgelegten Vorteile der Finanzstabilität fällt. Diese legt die maximalen Steuersätze fest und würde dem Unternehmen über einen Zeitraum von 30 Jahren zusätzliche Vorteile bringen. Zudem hat man durch das Bergbaugesetz deutlich mehr Planungssicherheit, z.B. Schutz vor potenziellen zukünftigen politischen Schwankungen. Die Geschäftsleitung von Millennial ist seit dem Treffen mit den Regierungsvertretern sehr zuversichtlich, dass die im vierten Quartal 2018 beantragte „Finanzstabilität“ genehmigt wird und bereits im kommenden Quartal ausgehändigt werden könnte.



Anzeige BVT Residential USA 11 - Steigen Sie ein! ✔ Progn. Ausschüttung von 133 %

✔ Angestrebter Anlageerfolg: 10-11% p. a.

✔ Mindestbetrag: 30.000 USD

➔ Reines USD-Investment; steuerliche Veranlagung in den USA

Farhad Abasov, Präsident und CEO, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Geleisteten und sieht in der Inbetriebnahme der Pilotanlage den momentan wichtigsten Meilenstein, da man Lithiumkarbonat in Batteriequalität herstelle. Man werde den kommerziellen Entwurf der Lithiumkarbonat-Anlage mit ihrer Kapazität von 24.000 Tonnen pro Jahr, wie sie in der Machbarkeitsstudie beschrieben wurde, im Wesentlichen verdoppeln und führe auch Finanzierungs-, Abnahme- sowie andere strategische Gespräche mit großen Branchenakteuren.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.