Zeal Network kommt nach Deutschland

Der Hauptsitz von Zeal Network soll künftig wieder in Deutschland sein. Das hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft in London (Großbritannien) beschlossen. Die Zustimmung lag bei 99,9 Prozent.Die Sitzverlegung hängt mit der Übernahme der Lotto24 zusammen. Dies soll die Integration der Geschäftsbereiche erleichtern. Man hofft so auf Synergieeffekte in Höhe von 57 Millionen Euro.Helmut Becker, ...