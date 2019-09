Ein Finanzanalyst, der vor nur 10 bis 15 Jahren Negativzinssätze vorausgesagt hätte, wäre vom Großteil seiner Kollegen für verrückt erklärt worden.

Ein Finanzanalyst, der vor nur 10 bis 15 Jahren Negativzinssätze vorausgesagt hätte, wäre vom Großteil seiner Kollegen für verrückt erklärt worden. Und doch sind Negativzinssätze heutzutage ein Hauptpfeiler der Geldpolitik in zahlreichen Marktwirtschaften von Industrieländern, in denen Verbraucher, Unternehmen und Regierungen von den Zentralbanken zum Ausgeben und nicht zum Sparen angehalten werden.

Bei weltweit nachlassendem Wachstum und einer Inflation unter dem Zielniveau in zahlreichen Regionen haben mehrere Zentralbanken für die kommenden Monate weitere Zinssenkungen angedacht. In manchen Fällen bedeutet dies, die Zinsen noch weiter ins negative Territorium zu senken. Während sich die Preisgebung in einigen Märkten aufgrund ihres unersättlichen Appetits nach quantitativer Lockerung unaufhaltsam dem Ende der Machbarkeitsskala nähert, sehen wir bereits deutlich, wohin die Reise geht (siehe Abbildung 1).

ABBILDUNG 1: AKTUELLE LEITZINSSÄTZE UND MARKTIMPLIZITE ZINSSÄTZE ZUM JAHRESENDE 2019

Welchen Zweck verfolgen die Zentralbanken mit der Senkung der Zinssätze?

Das Ziel von negativen Zinssätzen unterscheidet sich nicht von dem der konventionellen Zinspolitik – Haushalte, Unternehmen und Regierungen sollen ermutigt werden, Geld auszugeben anstatt zu sparen und dadurch das Wirtschaftswachstum unterstützen. Negativzinsen haben jedoch einen Haken, da theoretisch jeder Sparer, der Geld auf dem Konto hat, mit ansehen muss, wie seine Ersparnisse nach und nach angeknabbert werden.

Eine Zentralbank, die ihre Zinsen rascher senkt als die Zentralbanken anderer Länder, rechnet zudem mit einer Schwächung ihrer Währung, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte des Landes gestärkt wird. Es ist wenig überraschend, dass die Entscheidungsträger diese Zielsetzung aufgrund ihrer „Beggar-thy-Neighbour“ („den Nachbarn ausplündern“)-Tendenz nicht an die große Glocke hängen. Doch das Ziel, eine Währung zu schwächen, erklärt in der Tat den derzeitigen Wettlauf nach unten in Bezug auf die Zinssätze, da Entscheidungsträger weltweit verhindern wollen, dass ihre eigene Währung infolge einer Zinssenkung im Ausland gestärkt wird. Selbst ein Vorstandsmitglied der US-Notenbank Fed hat nun die Idee von Negativzinsen befürwortet.