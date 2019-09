Wie ist es mit Ihnen, werte Leser? Sind Sie besorgt, was Ihre Zukunft angeht? Wissen Sie, wie – und vor allem – wovon Sie im Alter leben werden? Sie zahlen monatlich in die Rentenversicherung ein, in der Hoffnung, dass Ihr Geld gut angelegt und verwertet wird, damit auch Sie später einmal die Früchte Ihrer Beiträge ernten können. Oder sind Sie skeptisch, was die staatliche Altersvorsorge anbelangt? Dann haben Sie einen guten Riecher, denn…

Die im April dieses Jahres vorgestellte OECD-Studie „Taxing Wages“ präsentiert uns knallharte, erschreckende Fakten:



Die deutschen Arbeitnehmer zahlen so hohe Sozialabgaben und Steuern wie noch nie zuvor. Nur in Belgien ist der Unterschied zwischen dem, was brutto auf dem Lohnzettel steht, und dem, was netto auf dem Konto landet, noch eklatanter!



Mittlere Einkommen in Deutschland stiegen seit 1995 um ein Drittel weniger als das Durchschnittseinkommen der oberen zehn Prozent. Und dies bei ungebremst steigender Steuerbelastung der Arbeitnehmer! Hinzu kommen wachsende Wohnkosten und ein zerbrechlicher Arbeitsmarkt. Die OECD warnt: „Mittlere Qualifikationen reichen – anders als früher – nicht mehr aus, um zur mittleren Einkommensklasse zu gehören.“

So manch ein Arbeitnehmer aus der Baby-Boomer-Generation freut sich derweil auf den nahen Ruhestand…

Doch auch dieser steht auf wackligen Beinen!

DENN DIE RENTENANSPRÜCHE DER DEUTSCHEN ARBEITNEHMER SIND EINE TICKENDE ZEITBOMBE!

Die Allianz stellte bereits in ihrem „Global Wealth Report 2017“ fest:

Deutschland liegt bei den gesetzlichen Rentenansprüchen im europäischen Mittelfeld. Die Erklärung relativ niedriger Geldvermögen mit vermeintlich sehr hohen Anwartschaften aus dem staatlichen Rentensystem trifft also nur bedingt zu. Es bleibt daher bei der – aus deutscher Sicht – wenig erfreulichen Feststellung: Die deutschen Sparer machen aus ihrer hervorragenden Startposition – hohe Einkommen, hohe Sparleistungen – zu wenig.

Was viele Politiker – doch nicht nur sie – allzu gerne falsch machen:

Sie ziehen die Rentenansprüche bei der Vermögensberechnung heran. Doch das ist falsch, denn die dafür notwendigen Mittel wurden in keiner Weise angespart. Das Geld für zu zahlende Renten und Pensionen ist noch gar nicht vorhanden. Die Finanzierung kann allein über zukünftige Abgaben der Bürger sichergestellt werden.