Red Rock Capital AG prüft Möglichkeiten zur Baukosten- und Bauzeitenreduzierung



Langenhagen - Hannover, 30. September 2019 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) überprüft derzeit Möglichkeiten, Wohnraum schneller und kostengünstiger schaffen zu können. In diesem Zusammenhang werden auch Gespräche mit anderen europäischen Unternehmen geführt, die im Zuge einer Kooperation ihr Know-How auf diesem Gebiet und ihr Netzwerk mit einbringen können.



Damit legt die Gesellschaft neben der aktuellen Prüfung des Erwerbs erster Grundstücke im Wohnimmobilienbereich auch den Grundstein für das geplante Beteiligungsgeschäft an Servicegesellschaften, die es der Bauwirtschaft ermöglichen, Projekte schneller und effizienter zu realisieren. Dieses Projekt passt zugleich bestens in die aktuelle politische Debatte, wonach sich vor allem aufgrund umständlicher Antragsverfahren bundesweit die ungenutzten Fördermittel mittlerweile auf mehr als 15 Mrd. EUR belaufen. Das Bundesland Bayern brachte jüngst Vorschläge zur Beschleunigung des Bauens ein, so u.a. eine automatische Erteilung der Baugenehmigungen nach Ablauf von 90 Tagen.



Über Red Rock Capital AG



Die börsennotierte Red Rock Capital AG mit Sitz in Langenhagen soll mit Schwerpunkt auf deutsche Wohnimmobilien als Holding von Dienstleistungsunternehmen für die Immobilienbranche und als Projektentwickler fungieren.



Geplant ist so der Aufbau von Beteiligungen sowohl an klassischen Projektentwicklern als auch Dienstleistern für Sourcing, Marketing, Controlling, Bau- und Projektmanagement. Hier zielen wir beispielsweise auf Servicegesellschaften ab, die es der Bauwirtschaft ermöglichen, Projekte schneller und effizienter zu realisieren.