In den letzten Tagen hat die Voltabox-Aktie zwar Terrain verloren, doch aktuell arbeitet der Aktienkurs an einer möglichen charttechnischen Comeback-Situation. Die Ausgangslage ist interessant: Heute gelingt dem Titel ein Anstieg auf 7,08 Euro, damit knapp unter einen Widerstandsbereich bei 7,10/7,19 Euro. Hier liegt eine mögliche Schlüsselmarke in der technischen Analyse für einen Trendwechsel nach oben. Im Laufe des Septembers ...