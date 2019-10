Der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd hat in einem Artikel in der „South China Morning Post“ den Besuch der chinesischen Delegation in Washington als „letzte Chance“ bzeichnet, um die durch den Handelskrieg ausgelösten ökonomischen Verwerfungen zu stoppen und damit eine Art Szenario wie in der Finanzkrise zu verhindern. Aber die Voraussetzungen sind durch die jüngsten Aktionen vor allem der Trump-Administration (Visa-Bann, Kapitalkonrollen) eher ungünstig – selbst eine Absage der Reise ist nicht undenkbar. A propos Finanzkrise: Jerome Powell hat gestern eine starke Ausweitung der Bilanzsumme der Fed angekündigt (was aber natürlich kein QE sei!) sowie eine Zinssenkung noch im Oktober in Aussicht gestellt – und dennoch haben die US-Aktienmärkte auf dem Tagestief geschlossen..

