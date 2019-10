Aurelius meldet den nächsten „Exit”: Das Beteiligungs-Unternehmen aus München verkauft seine Tochtergesellschaft Scandinavian Cosmetics an den skandinavischen Investmentfond Accent Equity 2017. „Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und soll im vierten Quartal 2019 vollzogen werden”, kündigt Aurelius am Donnerstagmorgen an. Zu den finanziellen Details des Deals machen die ...