Facebook verliert weitere Libra-Partner - Daimler muss mehrere Hunderttausend Fahrzeuge zurückrufen

Wien (www.aktiencheck.de) - Während am Freitag noch die Ergebnisse rund um die Lösung des Handelskonflikts die Aktienmarktbewegungen beherrschten, wird der Fokus diese Woche auf die Unternehmensberichte in den USA wechseln, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Dienstag würden Finanzschwergewichte wie Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) den Auftakt geben. [ mehr