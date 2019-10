Ekotechnika erweitert Vertriebs-Aktivitäten

Ekotechnika expandiert in Russland: Man übernehme in dem Land weitere Vertriebsregionen des Landtechnikherstellers John Deere. „Bei den Gebieten handelt es sich um die Regionen Altai und Omsk in Sibirien sowie Archangelsk, Karelien, das Leningrader Gebiet, Pskov, St. Petersburg, Veliki Novgorod sowie Vologda im Nordwesten Russlands”, teilt die Gesellschaft am Montag mit. Die Vereinbarung mit John Deere gelte ab dem 1. November ...