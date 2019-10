11:00 DEU:

09:00 Uhr, Frankreich: Abschiedsrede EU-Kommissionspräsident Juncker im Europaparlament.

10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 08/19.

11:00 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof prüft Freisprüche für frühere Deutsche-Bank-Chefs, Karlsruhe.

12:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse ETF-Forum unter anderem mit CDU-Politiker Friedrich Merz.

16:30 Uhr, USA: Airbus Pressekonferenz anlässlich der IAC 2019 in Washington.



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 22.10.2019 Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR EZB Bankkredit Umfrage 10:30 GBR Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 16:00 USA Verkäufe bestehender Häuser ( Monat ) 16:30 CAN Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 GBR UK Parlament Abstimmung zum Brexit Plan

