Endor macht einen Umsatzsprung

Endor steigert im dritten Quartal den Umsatz um 104 Prozent auf 9,7 Millionen Euro. Nach drei Quartalen macht Endor somit einen Umsatz von 26,4 Millionen Euro, das ist ein Plus von 79 Prozent. Vor allem die Einführung der Podium-Serie sowie die Kooperation mit der Formel 1 sorgen bei dem Unternehmen aus Landshut für Impulse.CEO Thomas Jackermeier blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich bin davon überzeugt, dass wir am Anfang ...