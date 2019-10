"Tesla wird vollständig grünes Licht für die Produktion in China gegeben", sagte Yale Zhang, Leiter der in Shanghai ansässigen Unternehmensberatung Automotive Foresight. Tesla kann jederzeit mit der Produktion beginnen, so Zhang.

Chinas Behörden haben Tesla auf die Liste zugelassener Automobilhersteller gesetzt. Somit darf der Autobauer aus den USA zukünftig in China seine E-Autos produzieren. Die Liste wurde am Donnerstag vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht, so die NYP.

Derzeit baut Tesla seine erste Fertigungsanlage außerhalb der USA in der ostchinesischen Stadt Shanghai. Die Investition soll sich auf zwei Milliarden US-Dollar belaufen. Reuters berichtete Anfang dieses Monats, dass Tesla plant, die Produktion in seiner chinesischen Fabrik noch in diesem Monat zu starten. Somit kam die gestrige Nachricht nicht wirklich überraschend.

Die Tesla-Aktie reagierte gestern an der Nasdaq mit +0,85 Prozent. Ein Anteilsschein kostet derzeit 262 US-Dollar. Am 24. September 2019 kostete eine Aktie 223 US-Dollar. Somit hat das Papier in den vergangenen vier Wochen deutlich zulegen können.

Laut US-Medien sollen die Behörden von Shanghai Tesla Hilfe angeboten haben, um die Errichtung der Fabrik zu beschleunigen. Ferner spiegelt die Produktionsgenehmigung eine Öffnung des chinesischen Automobilmarktes wider. Mit der Produktion in China will Tesla in erster Linie Zölle umgehen. Bis Ende dieses Jahres will Tesla mindestens 1.000 Autos des Model 3s pro Woche im neuen Werk produzieren.