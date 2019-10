Moral gegen Mäzene

„There is blood on this art!“ („An dieser Kunst klebt Blut!“) brüllten Demonstranten in die Lobby des Museum of Modern Art (MoMa), als am 7. März gerade die prominenten Gäste zum jährlichen Mittagessen des David Rockefeller Award eintrafen. Nicht um „Blutdiamanten“ ging es, die in Afrika von Kindern unter grauenvollen Bedingungen in den von brutalen Killermilizen

Ein Beitrag von Zara Riffler.