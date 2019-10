New Age Metals Inc. (NAM) ist ein Explorationsunternehmen, welches sich auf die Exploration und Erschließung von Lagerstätten von Platin-Gruppen-Elementen (PGE) und Lithium spezialisiert hat. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der größten primären Platin-Palladium-Lagerstätte Nordamerikas. Diese befindet sich in der Region von Sudbury, im Norden Ontario/Kanada und wird das River Valley PGE-Projekt genannt.



Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de