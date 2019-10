Es ist still geworden um die Evotec Aktie. Die sonst so volatile Biotech-Aktie hat seit einigen Tagen kaum noch Schwankungsintensität aufzuweisen. In den Zusammenhang gibt es aber eine gute charttechnische Nachricht: Seit Anfang Oktober hat sich oberhalb von 19,21 Euro eine massive Unterstützungszone aufgebaut. Evotecs Aktienkurs testet diese Marke auch heute mit einem Tagestief bei 19,275 Euro, notiert mittlerweile aber wieder ...