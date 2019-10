Oktober-Fazit: Kein Ausverkauf bis Halloween

Der Blick auf die Finanzmärkte war im Herbst zuweilen schaurig: Kristina Hooper, Chefstrategin beim Fondsanbieter Invesco, sagt, ob Anleger bis Halloween mit einem neuen Kursspuk rechnen müssen.Im Oktober feiern Menschen rund um die Welt Halloween und damit alles, was makaber und gruselig ist. Auch an den Aktienmärkten gilt der Oktober als schauriger Monat. Einige der größten Aktien-Crashs aller Zeiten haben im Oktober stattgefunden – etwa die Börsenpanik von 1907, der Börsen-Crash von 1929 und der Kurssturz von 1987. Auch im Jahr 2018 brachen die Aktienmärkte im Oktober ein.Allerdings zeigt ein Blick auf die Gesamtstatistik, dass der Oktober in der Historie nicht der schlechteste Monat für die Aktienmärkte war. Für dieses marktpsychologische Phänomen gibt es einen...