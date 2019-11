Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hat in ihrer jüngsten Prognose einen Anstieg des weltweiten täglichen Rohölbedarfs von derzeit rund 100 Mio. Barrel auf über 110 Mio. Barrel bis 2040 in Aussicht gestellt.

Energiebedarf nimmt weltweit zu

Die OPEC in Wien hat in ihrer jüngsten Einschätzung die Bedeutung von Erdöl bis zum Jahr 2040 erläutert. Die Experten gehen davon aus, dass das schwarze Gold noch einen Anteil am Energiemix von 28 % haben wird. Auf Platz zwei wird Kohle durch Erdgas mit 25 % ersetzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der globale Energiebedarf um 25% ansteigen wird. Angetrieben wird der Verbrauch durch starkes Wachstum in den Entwicklungsländern.

Erneuerbare Energien bleiben Ergänzung

Die 14 OPEC-Länder produzieren gemeinsam rund ein Drittel des weltweiten Ölbedarfs.

„Alle Formen von Energie werden benötigt, um diesem steigenden Bedarf in einer nachhaltigen Weise begegnen zu können“,

sagte Mohammed Barkindo, Generalsekretär der OPEC, bei der Vorstellung des Berichts. Die Organisation fügte noch hinzu, dass die erneuerbaren Energiequellen die Bedeutung von Öl und Gas dabei in den nächsten Jahrzehnten übertreffen würden, sei in keiner verlässlichen Projektion erkennbar.

Saudi Aramco wird teuerstes Unternehmen an der Börse

Ein weiteres Argument für Öl-Aktien ist der Börsengang von Saudi Aramco. Im Rahmen des ‚Going Public‘ wird die Öl-Branche in den Fokus von Investoren zurückkehren. Die bisherigen Eigentümer der Gesellschaft haben in diesem Zusammenhang die Möglichkeit aus dem weltweit ertragsreichsten Unternehmen durch eine Eigenkapitalspritze auch das kapitalstärkste zu machen. Der Konzern wird voraussichtlich als weltweit wertvollstes börsennotiertes Unternehmen an den Start gehen. Wenn man den Marktgerüchten glauben darf, dürfte die Marktkapitalisierung von 1,3 bis 1,8 Bio. USD notieren - also deutlich über z.B. Apple.

Hochprofitabel im ersten Halbjahr 2019

Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX-V: SOIL) aus Kanada kann von dieser globalen Perspektive und Entwicklung profitieren. Vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen bereits im ersten Halbjahr 2019 mit 10 Mio. CAD Umsatz über 2,8 Mio. CAD Gewinn erzielen konnte und somit auf erfolgreichem Wachstumspfad ist, werden mit weiteren Bohrungen steigende Umsätze und Gewinne erwartet. Saturn hat in der jüngsten Mitteilung vier Bohrungen in der ‚Viking Formation‘ in der Provinz Saskatchewan angekündigt. Mit über 30 Bohrlöchern wird das Unternehmen in dem aktuellen Quartal rund 1.000 Barrel Leichtöl fördern. Niedrige Förderkosten und hohe Verkaufspreise ermöglichen dem Management ein ‚Netback‘ von rund 55 CAD pro Barrel.

Doppelte Förderung, halber Börsenwert

Vor einem Jahr notierte die Aktie von Saturn bei einem Kurs von rund 0,26 CAD. Damals produzierte das Unternehmen deutlich weniger Erdöl mit halb soviel Bohrlöchern. Derzeit wechseln bei 0,135 CAD die Aktien die Besitzer. Der Börsenwert ist von über 60 Mio. CAD auf nun 30 Mio. CAD gesunken. Vor diesem Hintergrund und den Einschätzungen der OPEC ist die Aktie unter Branchenexperten mit einem voraussichtlichen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von nur 5 bis 6 in 2019 und den bisherigen Wachstumsraten ein klarer KAUF.

Laut Kalender auf der Unternehmenswebseite wird Saturn Oil & Gas in diesem Jahr in Deutschland noch auf den folgenden Messen und Veranstaltungen vertreten sein: 08. & 09. November, Edelmetall- & Rohstoffmesse, München, 25.-27. November, Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt und 10. & 11. Dezember, Münchner Kapitalmarkt Konferenz.

Bildquelle: Saturn Oil & Gas Inc.

