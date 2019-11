Nach dem tiefen Sturz der Nokia Aktie im letzten Drittel des Oktobers hat sich der Aktienkurs des finnischen Unternehmens in den letzten Tagen klar stabilisieren können. Als charttechnische Unterstützungszone hat sich dabei in den letzten Tagen der Bereich 3,169/3,194 Euro etabliert. An drei der letzten sieben Handelstage wurde die Zone getestet. Nach oben hin tat sich im Rahmen der Stabilisierungsbewegung bisher aber wenig. Höher ...