Die Aktie von Nel ASA reagiert am Donnerstag positiv auf die heute vom Unternehmen vorgelegten Quartalszahlen. An der Frankfurter Börse gelingt der Wasserstoff-Aktie im Handel am Vormittag ein Sprung auf 0,83 Euro, aktuell liegt das Papier bei 0,813 Euro mit 2,52 Prozent im Plus. Gestern noch war der Aktienkurs von Nel bis auf 0,76 Euro abgetaucht, das volatile Papier konnte aber die hier liegende charttechnische Unterstützung ...