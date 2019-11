In den letzten drei Handelstagen war bei der Wirecard Aktie die charttechnische Unterstützung bei und oberhalb von 119,05/119,10 Euro resistent gegen die Bärenangriffe. Trotzdem gelang es dem DAX-notierten Fintech-Titel nicht, aus der Seitwärtsbewegung nach oben auszubrechen. Bei 123,40 Euro scheiterte der Aktienkurs am Mittwoch an einer Widerstandsmarke. Gestern kam die Wirecard Aktie mit einem Tageshoch bei 121,20 Euro gar nicht ...