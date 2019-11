Kann sich die Allianz-Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch rasch erholen, um danach auf 230 Euro zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) im ersten Drittel des Jahres 2019 von 175 Euro auf bis zu 214 Euro um 22 Prozent zulegen konnte, trat sie in den folgenden Monaten in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 200 bis 220 Euro ein. In der Erwartung positiver Quartalszahlen legte die Aktie vor der Veröffentlichung der Zahlen zu, verließ die Tradingrange und stieg sogar auf bis zu 225,90 Euro an. Obwohl die am 8.11.19 veröffentlichten Zahlen die Expertenerwartungen weitestgehend erfüllten, gab die Aktie an diesem Tag auf bis zu 218,80 Euro nach und ging mit 219 Euro aus dem Handel.

Für risikobereite Anleger, die den Rücksetzer der von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 250 Euro (DZ Bank) – nur das Analysehaus RBC Capital Markets stellt die Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro auf „Underperform“ – zum Einstieg in die Aktie nutzen wollen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.