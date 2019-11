MPC Capital beteiligt sich an Albis Shipping & Transport

MPC Capital steigt bei der Albis Shipping & Transport ein. Das Scale-notierte Unternehmen übernimmt eine Beteiligung von 50 Prozent an der Gesellschaft. Zum Kaufpreis der strategischen Beteiligung macht der Hamburger Finanzdienstleister in seiner Mitteilung am Montag keine Angaben. Man rechne mit starken Veränderungen im Tankersegment, sagt Christian Rychly, Geschäftsführer der MPC Maritime Holding zum Hintergrund der ...