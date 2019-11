Nach 568.000 USD-Auftrag folgt schon der zweite Auftrag seit Montag! ++ “Geheime Spekulation auf bislang größten Auftrag

Diese Aktie kannte seit einem erfolgreichen Millionen-IPO am 24.10.2019 beinahe nur eine Richtung: nach oben! Der Grund dafür ist sicherlich im Business selbst zu suchen, das Millisekunden zu Millionen machen will! “Latenz” heißt der Schlüsselbegriff, der über Leben oder Tod entscheidet.

Soeben meldet AMPD Ventures die Partnerschaft mit Myesports, dem Betreiber von E-Sport-Stadien. Große Marken wie Red Bull oder Pepsi gehören zu den Sponsoren.

AMPD soll nun die Recheninfrastruktur für alle geplanten neuen Esports-Stadien in Nordamerika bereitstellen, ein gewaltiger Meilenstein für AMPD, der den geplanten Einstieg in den E-Sports-Sektor besser nicht ebnen könnte. Auch die Anlegerschaft dürfte die lancierte Meldung entsprechend erfreuen und für eine weitere positive Entwicklung der AMPD-Aktie sorgen.

Myesports hat mit The Gaming Stadium im Juni dieses Jahres unser Sponsorschaft des kanadischen Telekomriesen Telus sein erstes Stadion vor Ort im kanadischen Richmond in British Columbia eröffnet.

“AMPD war einzigartig qualifiziert, die Infrastruktur für unsere neuen Stadien basierend auf ihrem umfassenden Verständnis dessen, was erforderlich ist, um E-Sport-Spiele zu veranstalten, zu konzipieren und zu errichten.” – Spiro Khouri, CEO von Myesports Ventures.

AMPD Ventures*

WKN: A2PTZ0

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

News: Partnerschaft mit Myesports Ventures hinsichtlich der Bereitstellung der digitalen Infrastruktur für seine E-Sport-Stadien

Erst Anfang der Woche gab AMPD Ventures Inc. (WKN: A2PTZ0) eine Partnerschaft mit dem kanadischen Supercluster-Projekt bekannt, aus welcher AMPD voraussichtlich 568.000 USD erlösen wird. Das Projekt wurde erstmals im März 2019 angekündigt und zielt darauf ab, digitale Lösungen für die Fertigungsindustrie bereitzustellen. In diesem Projekt werden “Virtual-Reality-Versionen” oder digitale Zwillinge erstellt. Als Gründungsmitglied unterhält AMPD einen Verwaltungsratssitz und arbeitet mit dem Supercluster zusammen, um den Standort British Columbia als globalen Marktführer für digital verbesserte fortschrittliche Fertigung zu positionieren.

Erfolg in Serie: AMPD-CEO Anthony Brown beinahe Erfolgsgarant

Anthony Brown hat definitiv ein Gespür für den Zeitgeist. Er hat dieses Gespür jüngst mehrfach unter Beweis gestellt. Er konnte mit einem seiner letzten Neugründungen zwischen 70 und 80% Marktanteil in seiner Branche in Kanada erreichen. Eine weitere Neugründung konnte einen richtigen “Blockbuster” in der Gamingindustrie lancieren. Heute ist er eines von nur 14 – man kann wohl durchaus sagen – elitären Mitglieder des Executive Comitees des kanadischen Supercluster-Projekts, für welches die kanadische Regierung 950 Mio. Dollar (CDN) zur Förderung neuer Innovationen zur Verfügung stellt. Parallel hierzu schafft Anthony Brown mit AMPD Ventures jetzt die Infrastruktur für die großen Player der Gaming- und E-Sports-Branche und will damit einen neuen Großkonzern aufbauen. Und die Chancen stehen offensichtlich extrem gut…

Großes Interesse an Heimatbörse…

Die Aktie des Profiteurs des neuen E-Sports- und Cloud-Gaming-Booms, der kanadischen AMPD Ventures des Erfolgsgründers Anthony Brown, erweckt seit Börsengang Ende Oktober konstant großes Interesse an der Heimatbörse in Kanada. Noch ist die Aktie von AMPD Ventures hierzulande aber wohl immer noch eine Art Geheimtipp.

Erst Anfang November berichtete das Unternehmen in einem Update über die Fertigstellung eines höchstinnovativen und nachhaltigen Datenzentrums im kanadischen Vancouver. Wir sind in einem Video einer Präsentation auf etwas aufmerksam geworden, das schon in den nächsten Tagen für wirklich viel Wirbel sorgen könnte. Wir glauben, dass es für den spekulativen Anleger geschickt sein könnte, jetzt vorab eine Position im Depot zu haben.

“Geheime” Spekulation

Es gibt Gerüchte über die Gewinnung eines wahrhaftigen Großkunden der Entertainmentindustrie, genauer gesagt eines Animationsstudios mit einem sehr bekannten Namen. Während einer Präsentation vor einer kleinen Zuschauerschaft im Cambridge House in Vancouver ließ der CEO eine Information heraus, die für aufmerksame Anleger sehr viel wert sein könnte: Die bekannte Bardel Entertainment soll als Kunde gewonnen worden sein (sehen Sie selbst im Video weiter unten). Bislang gibt es seitens des Unternehmens noch keine offizielle Meldung über den Auftrag! Kommt diese Meldung, könnte die Aktie von AMPD Ventures einen extremen Sprung hinlegen.

Anthony Brown: Mehrfacher Erfolgsgründer

E-Sports und Cloud-Gaming sind Begriffe, die in jüngster Zeit immer häufiger zu hören sind. Im E-Sports-Sektor ist ein regelrechter Boom entstanden. Aber auch Cloud-Gaming wird immer beliebter und Experten sehen schon eine Art Netflix für Spiele kommen. Die immer größere Nachfrage erfordert effiziente Lösungen für die großen Betreiberunternehmen. Die kanadische AMPD Ventures des erfolgreichen Gründers Anthony Brown könnte eine sehr gewichtige Rolle spielen. Denn AMPD Ventures bietet E-Sports- oder Cloud-Gaming-Betreibern die Infrastruktur, die notwendig ist, um ihre Produkte überhaupt erfolgreich am Markt anbieten zu können.

AMPD-Gründer Anthony Brown ist kein “Nobody” der Branche. Er gründete schon die kanadische Seven Group, die sich auf Digital Media und Videogaming spezialisiert hat und innerhalb nur weniger Jahre einen Marktanteil in Kanada von 70-80% erreichen können. Nahezu alle großen Namen wir EA Sports, Universal oder Disney gehörten zu den Kunden. 2012 gründete er Infinite Game Publishing, Kanadas erster Onlinve-Videogame-Publisher! Das Spiel MechWarrior Online entwickelte sich zu einem “Blockbuster” der Branche.

Mit Millisekunden zu Gewinnen…

AMPD Ventures ist Anthony Browns neues “Baby” und dank des extrem großen Erfahrungsschatz des Gründers wohl klar prädestiniert, das “nächste große Ding” zu werden. Brown ist außerdem eines von insgesamt nur 14 Mitgliedern (etliche hochrangige Vertretet) des Konsortiums des sog. Supercluster-Projekts in Kanada, ein Förderprojekt für Start-ups in Kanada, für welches die kanadische Regierung 950 Mio. Dollar (CDN) zur Verfügung stellt.

Für Gamer sind es oft Millisekunden, die über über das Gewinnen oder Verlieren eines Spiels entscheiden. AMPD Ventures richtet sich genau an diesen gewaltigen Markt. Potenzielle Kunden sind aber nicht nur die Betreiber von E-Sports oder Cloud-Gaming-Angeboten, sondern auch große Entertainmentkonzerne oder Filmstudios.

AMPD Ventures ist ein Hochleistungs-Datenverarbeitungsunternehmen, das die erforderliche Infrastruktur für Datenvisualisierung, Video-Rendering, E-Sport, künstliche Intelligenz, erweiterte/virtuelle Realität und akademische Forschung auf hohem Niveau bereitstellt. Das innovative Unternehmen ist auf die Bereitstellung leistungsstarker Cloud- und Verarbeitungslösungen für Anwendungen mit kurzer Latenzzeit spezialisiert, einschließlich Videospiele und E-Sports, digitaler Animationen und optischer Effekte sowie Big-Data-Erfassungen, -Analysen und -Visualisierungen.

Erstes großes nachhaltiges Datencenter steht

Die Errichtung des ersten großen Datenzentrums von AMPD im sog. Waterfall Building an der West 2nd Avenue in Vancouver ist abgeschlossen und die gesamte Ausrüstung ist nun in Betrieb. Das Datenzentrum ist zudem auch ein nachhaltiger Betrieb. Das Datenzentrum hält die von den Servern erzeugte Wärme zurück und gibt sie an das umliegende Gebäude ab. Auch sauberes Trinkwasser wird durch die Kondensationssysteme in den Klimageräten erzeugt.

“Erste Unterzeichnungen von Kundenverträgen für das neue Datenzentrum werden in Kürze erwartet und zu gegebener Zeit bekannt gegeben”, heißt es in der nun nach Börsenschluss in Kanada veröffentlichten Mitteilung.

Ein zweites Hochleistungs-Datenzentrum befindet sich bereits in der Planungsphase. Updates hinsichtlich dieses Projekts sollen in den kommenden Wochen bereitgestellt werden. AMPD arbeitet für das Datenzentrum unter anderem mit Dell, Lenovo, HP, EMC, NVidia, Kaminario, Perforce und Fortinet zusammen.

Unsere Einschätzung:

AMPD-Gründer Anthony Brown erscheint beinahe schon als Erfolgsgarant für das Unternehmen, das am 22. Oktober erfolgreich ein Millionen-IPO an der kanadischen Börse abgeschlossen hat. Die Aktie von AMPD Ventures genießt offensichtlich bereits große Aufmerksamkeit der Anleger in Kanada. Spekulationen auf erste größere Kundenverträge heizen jetzt an, zumal eine Meldung über den eingangs erwähnten Auftrag von Bardel Entertainment wohl ziemlich fix kommen dürfte. Wissen werden dies aber wohl noch nicht viele Marktteilnehmer, denn das Video der Cambridge House-Präsentation auf YouTube hat zur Stunde gerade einmal 355 Aufrufe.

Sehen Sie hier selbst (bei 3:20 min erwähnt Brown den Deal mit Bardel Entertainment):

Informieren Sie sich selbst über AMPD Ventures:

Webseite: www.ampd.tech

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von AMPD Ventures.

