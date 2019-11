MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Börsenplätze haben sich am Dienstag mehrheitlich dem europaweit schwachen Marktumfeld angeschlossen.

Nur in Prag verabschiedete sich der Leitindex mit einem positiven Vorzeichen in den Feierabend. Der PX legte knapp um 0,08 Prozent auf 1084,96 Punkte zu, obwohl unter den Schwergewichten die Titel der aus Österreich stammenden Erste Group in einem trüben Marktumfeld für westeuropäische Banken den Index mit einem 1,1-prozentigen Abschlag bremsten. Die Titel der Branchenkollegen Komercni Banka und Moneta Money Moneyschlugen sich mit nur kleineren Veränderungen besser.