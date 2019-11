Nordex: Weiterer Kursanstieg wahrscheinlich?

Die Nordex-Aktie setzte in der vergangenen Woche ihren am 8. Oktober nach dem Anstieg über die 50-Tagedurchschnitt begonnenen Aufwärtstrend weiter fort. In der Spitze konnte der Wert am Freitag bis auf 13,06 Euro ansteigen und der Trend hat sich im Vergleich zum September und Oktober noch einmal beschleunigt.

Fast erreicht ist das Doppelhoch vom 13. und 14. Juni bei 13,31 ... Weiterlesen