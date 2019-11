Scope hat mehr als 6.000 Fondsratings aktualisiert. Für 186 Fonds wurde die Bewertung angehoben. 291 Fonds mussten hingegen ein Downgrade hinnehmen. Ein Fondsklassiker der DWS gehört nun zu den am besten bewerteten Fonds.

DWS Flaggschiff erhält das höchste Rating (A)

Der fast fünf Milliarden Euro schwere DWS Akkumula gehört seit seiner Auflegung 1961 nicht nur zu den ältesten Fonds in seiner Kategorie, er ist auch einer der erfolgreichsten: Unter Fondsmanager Andre Köttner bewegt er sich seit mehr als dreieinhalb Jahren konstant im Top-Ratingbereich und stößt in diesem Monat mit dem Upgrade auf (A) in die Spitzengruppe der Peergroup „Aktien Welt“ vor. Zum Hintergrund: Nur 6% der mehr als 830 Fonds dieser Vergleichsgruppe halten aktuell das Spitzenrating (A).

Das Rating-Upgrade ist primär der hervorragenden Performance im laufenden Jahr geschuldet: Mit einer Wertentwicklung seit Jahresanfang von 24,8% konnte der Fonds sowohl seine Benchmark MSCI World (24,4%) als auch den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe (19,4%) übertreffen.