Stehen die Aktienmärkte nun vor einer Korrektur nach der vorherigen "Monster-Rally"? Die Statistiken aus der Vergangenheit sprechen dafür und lassen eine Korrektur von mindestens 5% erwarten - aber ein einizger Tweet kann eben auch alles wieder verändern! Auslöser des gestrigen Falls der Aktienmärkte waren einerseits die Rückkehr des Strafzoll-Themas (gegen Brasilien und Argentinien, die als Lieferanten Chinas getroffen werden sollen), dazu die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass ab 15.Dezember doch die Strafzölle gegen China erhoben werden (wenn bis dahin kein Phase 1 Deal). Nun ist auch Frankreich an der Reihe als Revanche für die Digital-Steuer der Franzosen gegen Google & Co. Dazu dann die Rückkehr des Rezessions-Gespents, nachdem der ISM Index (Gewerbe) nun viermal in Folge kontrahierte.

Das Video "Aktienmärkte: Start der Korrektur?" sehen Sie hier..