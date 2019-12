Kapitalerhöhung abgeschlossen: Erlebnis Akademie hat 0,24 Millionen neue Aktien zu jeweils 14 Euro ausgegeben und aus der Emission 3,36 Millionen Euro eingenommen. Teile der Emission gingen an strategische Anleger in Rahmen einer Privatplatzierung. Mit dem Geld will der Betreiber von Baumwipfelpfaden weitere Anlagen finanzieren. „Für das Jahr 2020 ist der Baubeginn von zwei weiteren deutschen Standorten und jeweils einem Standort ...