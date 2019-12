La Française Real Estate Partners International schließt Verkauf des Thales Bürocampus in Stuttgart-Ditzingen im Auftrag von Samsung SRA ab

Nach fünfjähriger Haltedauer hat La Française Real Estate Partners International im Auftrag von Samsung SRA den Verkauf des Bürocampus am Thalesplatz in Stuttgart-Ditzingen im Rahmen eines Share Deals abgeschlossen. Der Käufer ist ein von der unabhängigen italienischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Antirion verwaltetes Investmentvehikel. Für Samsung SRA ist dies der erste Verkauf einer deutschen Büroimmobilie.

Der aus vier Gebäuden und einem Parkhaus bestehende Bürocampus bietet ca. 58.000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Derzeit ist der Bürocampus langfristig an die Thales Immobilien Deutschland GmbH vermietet. Die Thales-Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Verkehr.

Der Verkäufer wurde von La Française Real Estate Partners International, der Kanzlei Ashurst, Colliers International Deutschland GmbH und BNP Paribas Real Estate GmbH beraten.

Jens Göttler, Managing Director für Deutschland von La Francaise Real Estate Partners International, erklärt: "Der Erwerb dieses Bürokomplexes vor fünf Jahren war eine der ersten Akquisitionen von Samsung SRA in Deutschland und eine der sehr frühen Transaktionen, die im Namen südkoreanischer Investoren in Deutschland durchgeführt wurden. Heute sind südkoreanische Investoren hier bedeutende und aktive Marktteilnehmer. Mit dem erfolgten Verkauf des Objekts ist der 5-Jahres-Business-Plan nun erfolgreich abgeschlossen. Das Marktinteresse an dieser Qualitätsimmobilie mit langfristiger Vermietung an ein solch renommiertes Unternehmen wie Marktführer Thales, an einem prosperierenden Standort in der Region Stuttgart, war groß. Mit Antirion haben wir einen Investor mit Weitblick und einen starken Partner für den Mieter gefunden."