flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Februar-Kontrakt an der Intercontinental Exchange (ICE) konnte zum Wochenschluss anziehen. Die OPEC hatte sich auf ihrem Treffen in Wien auf eine weitere Produktionskürzung von 500.000 Fass (ein Barrel entspricht 159 Liter) pro Tag geeinigt. Diese Produktionskürzung wird am 01. Januar 2020 in Kraft treten. Parallel zum OPEC-Treffen verkündete Mexiko den größten Ölfund seit 30 Jahren. Das neu entdeckte Ölfeld in Tabasco könnte ein Produktionsvolumen von bis zu 500.000 Fass pro Tag ermöglichen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 68,02 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 55,14 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 64,98 und 68,02 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 63,10/61,58/60,06 und 58,18 US-Dollar auszumachen.





