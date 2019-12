Mein Lese-Tipp: "Aktien für die Ewigkeit" von Jeremy Siegel

Über "Stocks For The Long Run" von, wie "" im Original heißt, schreibt die Washington Post, es sei eines der 10 besten Investmentbücher aller Zeiten". Inzwischen liegt es in der 5. Auflage vor und anders als oft üblich wurden nicht nur ein paar Kommata anders gesetzt und einige Rechtschreibfehler korrigiert, sondern Siegel schreibt sein Werk konsequent fort und bindet neue Erkenntnisse und empirische Daten mit ein.Jeremy Siegel ist Professor an der Wharton School und Kolumnist für dasund die. Darüber hinaus ist er. Er kennt das Investieren sowohl aus der theoretischen Sicht als Professor, als auch als Praktiker und Investor. Sein Buch kann ohne Zweifel als Standardwerk bezeichnet werden und weist den Weg für die richtige Portfoliostrategie und kontinuierliche Renditen. Ich habe selten ein Börsenbuch gelesen, das seinen Lesern so viel Mehrwert bietet...