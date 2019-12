Wien (www.aktiencheck.de) - Das Schweizer Bankhaus Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER) wird einem Urteil des Obergerichts Zürich folgen und eine Rückstellung in Höhe von 153 Millionen Franken (140 Millionen Euro) bilden. Dies berichtet das Online-Portal finews.ch, so die Experten von "FONDS professionell". [ mehr