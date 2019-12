Es sah heute zunächst nicht gut aus für die Wirecard Aktie, gleich zwei kritische Presseberichte im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel” und in der „Financial Times” lasteten auf dem Aktienkurs des Unternehmens. Doch vom Absturz auf 109,40 Euro am Vormittag hat sich der DAX-Wert mittlerweile klar erholt. Mehr noch: Zwischenzeitlich gelang mit einem Anstieg auf 115,45 Euro sogar ein Rebound ins Plus. Angesichts der belastenden ...