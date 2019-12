Ekosem-Agrar hat am Mittwoch Neunmonatszahlen vorgelegt. Der Agragkonzern meldet einen Umsatzanstieg Umsatzanstieg um 67 Prozent auf 268 Millionen Euro. Vornehmlich geht das Umsatzwachstum auf ein Plus bei der Rohmilchproduktion um 57 Prozent zurück. „Auch die Preisentwicklung für Rohmilch wirkte sich positiv auf die erzielten Erlöse aus. So lag der durchschnittliche Milchpreis der Gruppe in den ersten neun Monaten 2019 rund 10 ...