Bei Joh. Friedrich Behrens ist man mit dem Jahr 2019 nicht wirklich zufrieden. Das macht Vorstand Tobias Fischer-Zernin während seiner Präsentation auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK), die von GBC organisiert wird, sehr deutlich. In Europa ist das Geschäft gut verlaufen. In den USA gibt es hingegen Probleme, die auch mit den jüngst verhängten Zöllen und den Handelsstreitigkeiten mit China in Zusammenhang stehen. ...