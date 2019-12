Adyen gewinnt McDonald’s als Kunden für Mobile Payment

Großer Deal für Adyen: Der Mobile-Payment-Dienstleister meldet eine Zusammenarbeit mit dem Fast-Food-Riesen McDonald’s. „Mit der skalierbaren Plattform von Adyen wird McDonald’s in der Lage sein, seinen Kunden weiterhin ein nahtloses Erlebnis durch eine Vielzahl von Zahlungsmethoden zu bieten, die sich an den einzigartigen Bedürfnissen unserer Märkte orientieren”, so das niederländische Unternehmen am Mittwoch.Die ...