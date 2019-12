Defama erwirbt Nahversorgungszentrum in Norddeutschland

Defama, die Deutsche Fachmarkt AG, kauft ein Nahversorgungszentrum in Schleswig-Holstein. Das Zentrum liegt in einer nicht genauer benannten Kleinstadt rund 100 Kilometer nördlich von Hamburg.Das Handels- und Gesundheitszentrum hat eine vermietbare Fläche von 3.920 Quadratmetern. Zu den Mietern gehören Penny, Matratzen Concord, eine Apotheke und mehrere Ärzte. Es gibt in dem Neuerwerb keinen Leerstand. Jährlich dürften die ...