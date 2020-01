BANTLEON beruft Vorstandsmitglied am Standort München

Sebastian Finke kam im Januar 2017 als Senior Investment Manager zur Bantleon AG in Hannover und baute anschließend den Standort in München auf. Als Prokurist sowie als Leiter des Aktien-Portfolio-Managements prägte er den Aufbau des Geschäftsbereichs »Aktien- und Alternative Lösungen« und verantwortete die Entwicklung verschiedener Anlagestrategien, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur und Event-Driven-/Value-Investing.

Nach dem Abschluss eines Bachelor-Studiums in Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzmanagement und Controlling begann Sebastian Finke seine berufliche Laufbahn im Siemens-Konzern als Financial Engineer und als Kreditrisiko-Controller, bevor er ein Master-Studium in »Finance & Investment« an der University of Edinburgh Business School absolvierte. Seit dem Abschluss dieses Studiums arbeitete er als M&A-Berater bei der Siemens AG in München. In dieser Position war er als Spezialist für Financial Due Diligence und Unternehmensbewertung an zahlreichen Buy- und Sellside-M&A-Transaktionen unterschiedlicher Größe und Komplexität beteiligt.

»Die Bedeutung alternativer liquider Anlagestrategien für institutionelle Investoren wird in Zukunft weiter zunehmen. Mit der Berufung von Sebastian Finke zum Vorstandsmitglied stärken wir diesen Geschäftsbereich mit dem Ziel, unseren Kunden neben hochqualitativen Anleihenportfolios und konjunkturbasierten Multi-Asset-Strategien weitere attraktive Bausteine für die Risiko- und Ertragsoptimierung zu bieten«, sagt Jörg Bantleon, Gründer und Eigentümer der Bantleon Bank Gruppe.