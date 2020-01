co.don meldet eine Vorstands-Personalie, die für die Anleger an der Frankfurter Börse überraschend kommen dürfte: Vorstandschef Ralf M. Jakobs sei heute im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand der co.don Aktiengesellschaft ausgeschieden, meldet das Medtech-Unternehmen. Gründe für den Schritt des Managers nennt co.don in der Mitteilung vom Donnerstag nicht. Über den Hintergrund dürfte an der Börse spekuliert ...