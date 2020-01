Apple Aktie: Kommt es jetzt zu einer Korrektur?

Auch in die laufende Woche ist die Apple-Aktie zunächst mit zwei neuen Allzeithochs gestartet. Zunächst wurde am Montag bei 317,07 US-Dollar ein neuer Bestwert ausgebildet. Er wurde am Folgetag durch den Anstieg auf 317,57 US-Dollar noch einmal leicht getoppt.

Schon am Dienstag konnte das hohe Kursniveau zum Ende des Handels hin aber nicht verteidigt werden. Diese Schwäche setzte sich am ...